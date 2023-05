Patrick Evenepoel ziet hoe lat keer op keer hoger wordt gelegd: “Iedereen dacht dat Remco met twee minuten voorsprong zou winnen”

“Ik denk dat de tijdverschillen niet groot zullen zijn.” Het bleken uiteindelijk profetische woorden van Patrick Evenepoel, die zijn zoon zijn tweede tijdrit zag binnenhalen in deze Giro. Samen met zijn vrouw en Oumi zakte hij speciaal voor deze tijdrit af naar Italië. Voor mama Agna was de trip zelfs een complete verrassing voor Moederdag.

“De afgelopen dagen zijn er maar twee renners eigenlijk niet gevallen: Geoghegan Hart en Thomas. Dat waren de enigen die gisteren naar Roglic konden toerijden en vandaag ook een goeie tijdrit afwerkten. Ik denk dat die valpartij bij iedereen nog in de kleren hangt. De rustdag komt gelegen.”

Toch was Evenepoel ontgoocheld. “Remco zal ook wel meer verwacht hebben. Ik denk dat hij heel snel vertrokken is. Maar ze moeten de tijdrit eens rustig analyseren. Maar hij heeft nu een tweede ritzege beet en draagt hij ook weer het roze. Nu is het van dag tot dag kijken.”

“Hij legt de lat voor zichzelf zo hoog. Iedereen dacht vooraf dat hij hier met een minuut of twee voorsprong ging winnen. Maar zo simpel is het niet na een zware week. Het was wel de moeite om efkes over en weer te vliegen.”

Mama Agna: “Vliegtickets lagen klaar, maar ik wist van niks”

“Ik ben heel blij voor hem, want ik weet dat hij heel graag wint“, vertelde mama Agna. “Tijdritten behoren altijd tot zijn doelen. Hij wint met een seconde voorsprong, maar Geraint Thomas is natuurlijk geen pannenkoek. Integendeel. Maar die heeft ook hard gewerkt.”

“We hebben best lang getwijfeld om de oversteek te maken. Remco had wel gevraagd om te komen, maar voor mij was het een complete verrassing voor Moederdag. De vliegtickets lagen klaar, maar ik wist het totaal niet. Gisterenavond na het werk vernam ik het pas.”

Het is voor Agna Van Eeckhout, kapster van beroep, niet altijd makkelijk om zomaar een paar dagen naar het buitenland te gaan. “Het is niet altijd evident met het werk. Weer een nacht niet geslapen en morgenvroeg nemen we de eerste vlucht alweer terug. Ik snap dat Remco graag heeft dat we erbij zijn, maar tegelijkertijd legt dat wel druk op ons. Ook voor Oumi is het vermoeiend om te komen, want ze heeft examens. Maar uiteindelijk was ook zij er dus bij.”

“Maar ik ben blij dat we het dan toch gedaan hebben. Vandaag moest ik normaal op een dansfeestje zitten van het dochtertje van een nicht. Ik had het haar beloofd, maar ik heb voor haar een mooi geschenk mee (een pluchen wolfje dat Evenepoel kreeg als drager van het roos, red.).”

Agna beklaagt zich haar blitzbezoek aan Italië dus niet, al was er wel voorzichtigheid geboden. “Ik heb Remco een knuffel gegeven vanachter mijn mondmasker. Ik ben zo bang, want Covid doet weer de ronde in het peloton.”

