En dat in zijn laatste maanden: Greg Van Avermaet is de beste in Boucles de l’Aulne na machtige sprint en kan na bijna vier jaar van droogte eindelijk nog eens winnen

Greg Van Avermaet (37) heeft na een lange periode van droogte nog eens kunnen winnen. Onze landgenoot schreef vandaag de Boucles de l’Aulne op zijn naam. Na een lastige aankomst won Van Avermaet de sprint van een vluchtersgroep van elf voor Florian Vermeersch. Het is zijn eerste overwinning sinds zijn zege in de GP Montréal op 15 september 2019.

Van Avermaet zal ongetwijfeld in de wolken zijn met zijn zege. Eerder gaf hij aan dat hij in zijn laatste seizoen o zo graag nog eens wou winnen voor zijn dochters. Het is overigens zijn eerste zege in loondienst van AG2R Citroën, de Franse ploeg waar hij sinds 2021 voor rijdt.