Tweede tijdrit, tweede etappezege voor Remco Evenepoel. Al was het deze keer wel een nagelbijter, want de aerokogel uit Schepdaal haalde het met slechts een seconde van Geraint Thomas. “De laatste twee dagen waren niet mijn beste, ik ga genieten van deze zege.”

LEES OOK. Remco Evenepoel na ritwinst opnieuw in het roze maar INEOS Grenadier is de grote winnaar

“Ik ben veel te snel gestart”, was Remco Evenepoel eerlijk over zijn tijdrit. “In het eerste deel kon ik het pacing plan volgen zoals we het voor ogen hadden. Maar in het tweede deel voelde ik me minder. Uiteindelijk vond ik toch terug mijn betere benen in de technische sectie in Cesena van deze tijdrit. Maar ik heb mijn tijdrit niet goed ingedeeld.”

“Het is zeker niet de beste tijdrit die ik al gereden heb. Maar ik ben blij met de winst en het feit dat ik opnieuw het roze pak. Het is goed dat ik met een mooie bonus op Primoz en Geraint de bergen kan intrekken. Al zal Ineos wel plannen hebben om me aan te vallen. Maar we zijn een sterk team en hebben veel vertrouwen.”

Het is voor Evenepoel een ferme opsteker na twee etappes waarin hij minder voor de dag kwam. “De laatste twee dagen waren niet mijn beste. Nu is het zaak om goed te herstellen. En natuurlijk ga ik ook van deze zege genieten.”

Na aankomst werd de wereldkampioen getrakteerd op knuffels van vrouw Oumi en mama Agna.