Vallen, maar toch winnen: Tom Pidcock volgt zichzelf op als winnaar in Wereldbeker mountainbike Nove Mesto

Pidcock was de winnaar van de shorttrack van afgelopen vrijdag en de uittredende winnaar van de laatste twee crosscountrywedstrijden in Nove Mesto. Samen met Dubau domineerde hij ook deze editie. Toch verslikte de Brit zich een paar keer in de verraderlijke ondergrond, want de vele wortels en rotspartijen lagen er door de regen glad bij.

In de finale reed Dubau na een valpartij van Pidcock zelfs tijdlang alleen op kop, maar aan het eind maakte de fysieke en tactische suprematie van de olympische en Europese kampioen toch het verschil: Pidcock ging in de slotronde naar de leiding en haalde het met vijf seconden voorsprong op Dubau. Tienvoudig wereldkampioen Nino Schurter werd op 23 seconden derde.

Eerste Belg Pierre de Froidmont finishte als veertiende, nationaal kampioen Jens Schuermans als twintigste.