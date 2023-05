Kim Van Oncen getuigt over stilgeboren dochter Pippa: “Je toekomstbeeld ligt plots aan diggelen”

In 2017 werden Kim Van Oncen en haar man Niels ouders van hun stilgeboren dochter Pippa. “Op het moment dat ik de dokters hoorde zeggen dat er iets niet oké was, dacht ik alleen maar ‘dit is niet aan het gebeuren’. Maar het gebeurt wel.” In een intiem gesprek met Peter Van de Veire vertelt Kim welke blijvende plek Pippa in het leven van haar gezin heeft.