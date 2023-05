Zelenski is in Aken en daarvoor is de hele binnenstad afgezet

De Oekraïense president Volodimir Zelenski ontvangt momenteel in het stadhuis van Aken de Karelsprijs, een prestigieuze Europese prijs. Nog zondagavond wordt hij verwacht in Parijs.

In Aken zijn wegens het bezoek van Volodimir Zelenski strenge veiligheidsmaatregelen van kracht. De Oekraïense president komt in de Duitse stad in de naam van zijn land de Karelsprijs in ontvangst nemen.

© REUTERS

De wijde omgeving rond het stadhuis is afgesloten met hekken en er zijn veel gewapende agenten in kogelvrije vesten aanwezig. Wie de ceremonie bijwoont, moet strenge veiligheidscontroles ondergaan. Journalisten moeten grote laptops achterlaten (telefoons en tablets mogen wel mee) en worden gezamenlijk per bus naar de ceremonie geleid.

Demonstraties

Ook wie met de auto richting Aken rijdt, krijgt met extra controles te maken. Langs de snelweg A4 pikt de politie regelmatig auto’s uit het verkeer, waarvan de inzittenden moeten uitstappen.

Buiten de afgezette binnenstad vinden verschillende demonstraties plaats. Ongeveer honderd deelnemers demonstreren voor vrede en eisen een vertrek van Duitsland uit de NAVO. Er zijn ook demonstranten die vragen om een eind te maken aan de wapenleveranties aan Oekraïne. Onder hen bevinden zich ook pro-Russische demonstranten.

© EPA-EFE

De Karelsprijs gaat jaarlijks naar iemand die zich, naar het voorbeeld van Karel de Grote, ‘vader van Europa’, inzet voor de Europese eenheid. In december werd de prijs toegekend aan Zelenski en aan het Oekraïense volk.

Nog zondagavond reist Zelenski door naar Frankrijk. Het gaat om het tweede bezoek van Zelenski aan Parijs sinds het begin van de Russische aanvalsoorlog in zijn land. De Franse president Emmanuel Macron ontving zijn Oekraïense ambtsgenoot in het Elysée op 8 februari, samen met de Duitse bondskanselier Olaf Scholz.

Volgens de Franse krant Le Figaro wordt de president op de luchthaven van Vélizy-Villacoublay ontvangen door de premier Elisabeth Borne en de minister van Buitenlandse Zaken Catherine Colonna.