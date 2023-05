Ex-K3’tje Josje Huisman zwanger van tweede kindje

De Nederlandse zangeres Josje Huisman (37) is opnieuw zwanger. Dat heeft het voormalige K3’tje op Instagram meegedeeld.

“Er is een kindje op komst.” Met die simpele boodschap en enkele foto’s deelt Huisman mee dat ze samen met haar vriend Leon Tanate (37) een kindje verwacht. Of het een meisje of jongen zal zijn, deelt ze niet mee. Maar het zal alleszins voor oktober zijn.

Voor Huisman is het al het tweede kindje. Ze heeft al zoontje, genaamd Kamari (4), met haar vorige partner Cle Gyimah (32).

(sgg)