Frustratie bij Club Brugge na late opdoffer tegen Antwerp, Noa Lang foetert op ploegmaats: “Dat is zijn karakter”

Mignolet mocht zich in minuut 96 een derde keer omdraaien. Pijnlijk, want zijn ploeg gaf zo een eerste puntje in de play-offs weg. “Of dit de perfecte samenvatting is van ons seizoen? Zo kan je het wel zeggen, ja”, aldus Mignolet. “We hadden hier eigenlijk nooit moeten verliezen. Het lukt om op een dubbele voorsprong te komen, we zagen een vurig Club Brugge en we hebben een vuist gemaakt. Ondanks al die ontgoochelingen de laatste tijd. Eigenlijk moeten we met 0-2 naar de kleedkamers, want die 1-2 was zo vermijdbaar.”

© Isosport

Details

En dan draaide het nog helemaal om in het slot. “Als het hier 2-2 wordt en er zijn nog zes minuten blessuretijd, weet je dat de bal nog eens slecht kan vallen. En dan gebeurt dat ook. Hoe het nog helemaal is kunnen omdraaien? Een gebrek aan ervaring bij ons, misschien. Of intelligentie. De foutjes moeten eruit, maar zo’n zaken gebeuren als je met jonge gasten speelt. Tijdens de play-offs bepalen de details het resultaat.” Ondanks de nederlaag had Mignolet niet het gevoel dat Club tegen de toekomstige kampioen had gespeeld. “Dat gevoel had ik niet, neen”, aldus Mignolet. “De uitmatch op Genk was in principe moeilijker op het veld. Maar zo word je wel kampioen: Antwerp speelt het heel zakelijk, en is efficiënt in de beide boxen.”

Dat Club nog maar eens moet bekomen van die klap, wist Mignolet ook. “Dit kan er wel nog bij”, zuchtte de doelman. “Maar we moeten die laatste drie matchen nog aangrijpen om het tij te doen keren.”

© BELGA

Gefrustreerde Lang

Meteen na de wedstrijd liep Noa Lang gefrustreerd naar binnen, foeterend op zijn ploegmaats. “We hoorden hem roepen: ‘… verdediging’ met nog een scheldwoord ervoor dat ik hier nu niet ga herhalen”, zei Nicolas De Brabander van Eleven Sports in het tv-interview met Mignolet na de match. “Hij (Lang, red.) is emotioneel en gefrustreerd na de wedstrijd. Ik ben daar anders in, maar dat is zijn natuur, zijn karakter. Het hoort erbij”, reageerde Mignolet daarop. “Ik ben ook ontgoocheld. Je staat hier 0-2 voor, je kan opnieuw wat vertrouwen putten na de nederlagen en dan loopt het toch nog fout. Zelfs aan een punt hadden we ons kunnen optrekken. Dit is frustrerend, geen leuk gevoel, dus ik kan wel begrijpen dat hij direct na de wedstrijd ontgoocheld was.”