Commotie over borstelen van riolen en straten

“Blijkbaar wordt het overtollige rioolslib door de gemeente gestort in het wachtbekken in de Biesemstraat in Mechelen-Bovelingen”, zeggen CD&V-raadslid Gerald Kindermans en N-VA-voorzitter Daniel Medarts. “Dat kan toch helemaal niet de bedoeling zijn. In dat slib zit er allerlei materiaal dat gezuiverd dient te worden. Je kan dat niet zomaar in een wachtbekken storten.”

Borstelwagen

Burgemeester Kristof Pirard (VLDumont) noemt de uithaal laag bij de grond. “Het is toch ongelooflijk dat men nu al de efficiënte werking van onze uitvoerende technische dienst in vraag gaat stellen. Wij hebben inderdaad een borstelwagen gehuurd zodat we alle straten en rioleringen proper konden maken en dit met een zeer goed effect. We maakten die op een correcte manier op een welbepaalde plaats leeg zodat later de kraan kan langsgaan om alle smurrie op te rapen. We zijn liever efficiënt en pragmatisch, op die manier verliezen we geen tijd door steeds heen en weer te moeten rijden. Dit is een werkwijze die we vaker toepassen. Dit is zelfs de moeite niet waard om over te spreken.” (frmi)