Thierry Neuville moet na mechanische problemen tevreden zijn met vijfde plek in Rally van Portugal

Hij moest op zijn tanden moeten bijten, maar Thierry Neuville is uiteindelijk toch nog over het finishpodium van de Rally van Portugal geraakt. Problemen met de turbo van zijn Hyundai zorgden er voor dat de Oostkantonner zich bij een vijfde plaats moest neerleggen.

Al in de eerste meters van de zondagetappe was het duidelijk dat Thierry Neuville naast een podiumplaats – allicht de tweede plek – zou grijpen. Door een stukke turbo was het vermogen van zijn Hyundai gedecimeerd. Neuville duikelde naar een vijfde stek, maar omdat zijn voorsprong op de zesde meer dan zes minuten bedroeg, besloot het Hyundai-team om hem toch maar naar de finish te laten strompelen.

Uiteindelijk hield Neuville nog 1’20 van zijn voorsprong over. “Frustrerend”, stelde Thierry Neuville toen hij eindelijk over het finishpodium was gereden. “Zaterdagavond moesten heel wat onderdelen worden vervangen, en ik vermoed dat er bij de montage iets is misgelopen. Ik was vanmorgen amper enkele minuten uit het gesloten wagenpark weggereden, of het vermogen van de motor viel al weg.”

“Jammer, want we hebben de hele rally lang gezwoegd om onze positie voorin te vrijwaren”, voegde Neuville er nog aan toe. “Een podiumplaats lag zo goed als vast. En dan dit. Rally kan soms een wrede sport zijn.”

Voorin ging de zege naar wereldkampioen Kalle Rovanperä. De jonge Fin van Toyota domineerde het evenement en veroverde zo zijn eerste zege dit seizoen. Hij wordt meteen ook de nieuwe leider in de WK-tussenstand. Neuville volgt als vijfde op 30 punten van Rovanperä. Dat heeft als voordeel dat hij bij de volgende WK-wedstrijd, op het onverhard in Sardinië, over een gunstige startpositie zal beschikken.

“Als je echt wil positiveren, dan zo wel”, besloot Neuville met een wat groene glimlach. “Maar echt veel troost biedt die vaststelling niet. Ik had liever gezien dat we hier voor onze inspanningen waren beloond.”