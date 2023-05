“Little starling” op komst: Kato en Tom Dice verwachten een kindje

“Eerste Moederda️g. #babyonboard #littlestarling”, schrijven de twee bij de foto, waarop ze in het bos poseren, op Instagram. Op de foto zie je de blote babybuik van Kato. Of het een zoontje of een dochtertje wordt en wanneer ze het verwachten, laten de twee nog in het duister. Hun post kreeg wel al gelukwensen van heel wat andere BV’s, zoals Camille en Hanne Troonbeeckx.

Het is niet de eerste keer dat Kato zwanger is. Niet lang na hun huwelijk, in september 2021, verloren de twee hun kindje. “Ik heb een miskraam gehad. Ik was daar kapot van”, zei ze daar vorig jaar over in De Cooke en Verhulst Show.