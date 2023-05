Pure klasse: Puck Pieterse (21) verbaast met zege bij profdebuut op mountainbike

De Nederlandse veldrijdster/mountainbikester Puck Pieterse (Alpecin-Deceuninck) heeft zondag indruk gemaakt in de wereldbekermanche mountainbike crosscountry in het Tsjechische Nove Mesto. Daags na haar 21e verjaardag reed ze bij haar debuut in de elitecategorie meteen naar de overwinning.

Pieterse kwam in Nove Mesto, traditioneel een drukbezochte klassieker in het mountainbiken, niet aan de start in de U23-categorie maar bij de eliterenners. Maar haar jonge leeftijd bleek geen handicap: toen de Britse koploopster Evie Richards halfweg koers lek reed, kwam Pieterse aan de leiding samen met de ervaren Franse wereldkampioene Pauline Ferrand-Prévot.

Ferrand-Prévot toonde zich de beste in de technische rots- en wortelafdalingen en sloeg in de finale een gaatje op Pieterse, maar in een razend spannende slotronde speelde die toch weer haasje over. De Nederlandse haalde het met vijf seconden voorsprong op Ferrand-Prévot. De Franse Loana Lecomte, de Europese kampioene, werd derde op elf seconden, Richards nog vierde op zestien seconden.

Wereldkampioene veldrijden Fem van Empel eindigde als zeventiende, de Belgische vrouwen Emeline Detilleux en Githa Michiels als 34e en 52e.