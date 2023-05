“Rodeo Brouns” mag op gezinsdag cd&v Dehaene imiteren

Cd&v-voorzitter Sammy Mahdi maakte zaterdag op de jaarlijkse gezinsdag bekend dat de partij betaalbare en kwaliteitsvolle kinderopvang wil voor elk gezin. De partij legt daarvoor een ambitieus plan op tafel: er moeten 10.000 plaatsen bijkomen en op lange termijn moeten alle plaatsen worden omgeschakeld naar het inkomenstarief met een maximumprijs per dag. Maar het was een gezinsdag en geen congres zoals dat van N-VA, Open Vld en Groen. Dus mochten de cd&v-kopstukken ook wat plezier maken met hun leden.

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor gaf een les volksdansen, welzijnsminister Hilde Crevits speelde darts en landbouwminister Jo Brouns mocht rodeo rijden op een mechanische stier. Een knipoog naar de legendarische rit van Jean-Luc Dehaene op zo'n beest. Brouns is in elk geval een stuk fitter dan Dehaene indertijd. Hij laat weten dat hij het “heel lang” heeft volgehouden en dat hij het “een dag later nog voelt in zijn rechterarm”.

lc