Fans FC Groningen misdragen zich, wedstrijd tegen Ajax (tijdelijk) gestaakt

Voor aanvang van de wedstrijd maakten de FC Groningen-fans in niet mis te verstane bewoordingen duidelijk hoe zij over de degradatie van hun club denken. “Dit mocht nooit gebeuren. Dit wordt nooit vergeten en vergeven. Fledderus persona non grata. Geen plek meer voor ego en vriendjespolitiek in directie en rvc. Wij zijn de club, wij zijn Groningen”, stond op spandoeken achter het doel te lezen. Waarna er “schaam je kapot” werd gescandeerd.