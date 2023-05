Elise Mertens bereikt kwartfinales in dubbelspel op WTA-toernooi in Rome

Elise Mertens en haar Australische partner Storm Hunter hebben zich zondag geplaatst voor de derde ronde van het dubbelspel op het WTA graveltoernooi in Rome.

Aan de zijde van de Australische Storm Hunter, met wie ze het vierde reekshoofd vormt, won de Limburgse van de Italiaanse tandem Angelica Moratelli/Camilla Rosatello. Het werd 6-1 en 7-6 (8/6) na een uur en 41 minuten.

Mertens en Hunter hadden in de eerste ronde landgenote Kirsten Flipkens en haar poolse partner Poolse Alicja Rosolska uitgeschakeld. Hun tegenstanders in de kwartfinales worden de Hongaarse Timea Babos en de Kazachse Anna Danilina of de Wit-Russische Victoria Azarenka en de Braziliaanse Beatriz Haddad Maia.

Met Kimberley Zimmermann komt zondag nog een tweede Belgische in actie in het dubbeltoernooi. Zij speelt met de Oekraïense Nadiia Kichenok om een plaats in de kwartfinales tegen de Amerikaanse Bethanie Mattek-Sands en de Tsjechische Marie Bouzkova.