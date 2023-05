Controles in Hasselt en Herk-de-Stad: 4 chauffeurs hebben te veel gedronken

Zaterdagavond hield de politie Limburg Regio Hoofdstad verkeerscontroles op verschillende locaties in de politiezone. Er werd onder andere gecontroleerd op de Stevoortweg, in de Stationsstraat (Herk-de-Stad) en op de Luikersteenweg in Hasselt. Er werden 343 bestuurders gecontroleerd. Vier chauffeurs hadden te veel gedronken, 1 bestuurder was onder invloed van drugs. Er werden ook twee rijbewijzen ingetrokken voor 15 dagen.

