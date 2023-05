Doventolk gaat helemaal uit de bol tijdens vertaling nummer Gustaph

Het Eurovisiesongfestival staat bekend als een feest voor inclusie, zo kunnen ook doven en slechthorenden het liedjesfestival op de voet volgen. Dan is het altijd fijn als er een doventolk even enthousiast is als de performers zelf. Zo ook bij het lied “Because of you” van onze Gustaph. Op deze beelden, gemaakt tijdens de repetities, is te zien hoe de doventolk ook helemaal uit de bol gaat. Twaalf punten voor deze man!