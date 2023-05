Het lijkt in kannen en kruiken: “Chelsea heeft akkoord met trainer Mauricio Pochettino”

Huidig coach Frank Lampard zal het seizoen bij de Blues uitdoen. Het clubicoon nam begin april ad interim over van Graham Potter. Die had op zijn beurt in september vorig jaar Thomas Tuchel vervangen.

Chelsea beleeft een moeilijk seizoen met een povere elfde plaats in de Premier League en vroege exits in de FA Cup en League Cup. De Londenaars deden het wel goed in de Champions League maar botsten in de kwartfinales op Real Madrid. Volgend seizoen zal er dus geen Europees voetbal worden gespeeld op Stamford Bridge.

De 51-jarige Pochettino was in de Premier League coach van Southampton (2013-2014) en Tottenham (2014-2019) en zit zonder werkgever sinds zijn ontslag bij PSG in de zomer van 2022.