SK Deinze zwaait seizoen uit met een overwinning: “We zijn klaar om voor de prijzen mee te strijden”

Coach Marc Grosjean voerde tegen Dender één wijziging door in vergelijking met de gewonnen uitwedstrijd bij Jong Genk. Teo Quintero was hersteld van een lichte blessure en stond aan de aftrap in de plaats van Jur Schryvers. Deinze leidde tegen Dender aan de rust met 2-0 via doelpunten van Lennart Mertens en Jellert Van Landschoot. Alessio Staelens trapte de Tigers halfweg in de tweede helft op een 3-0-voorsprong. Dender kwam in de slotfase nog sterk opzetten via doelpunten van Kobe Cools en Michaël Lallemand (ex-Deinze), maar kon geen punt meer uit de brand slepen.

“Onze eerste helft was van een zeer hoog niveau”, zegt Lennart Mertens, die zijn derde competitietreffer voor Deinze scoorde. “We hebben een nieuw en zeer offensief systeem waarin er veel positiewisselingen zijn. Er is geen enkele ploeg die op onze manier voetbalt. Men moet in de Challenger Pro League verrassen om tegenstanders uit verband te spelen. Iedereen weet zeer goed wat van hem wordt verwacht. We behaalden 18 op 21 uit de voorbije zes matchen. We sloten deze campagne in schoonheid af. We zijn klaar om volgend seizoen voor de prijzen mee te strijden en willen promoveren.”

Concurrentie

“Ik kende om allerlei redenen een kwakkelseizoen”, is de spits zelfbewust. “Ik vertrok vorige zomer halsoverkop bij Deinze en beleefde bij Club NXT een moeilijke periode. Ik raakte rond Nieuwjaar na mijn terugkeer bij Deinze geblesseerd. Het werd niet mijn beste campagne, maar ik kijk nu al reikhalzend uit naar volgend seizoen. Deinze trok met de Nederlander Sven Braken eenzelfde type spits als mezelf aan. Ik zou enkele jaren geleden hiervan wakker hebben geleden. Ik kan die transfer nu veel beter plaatsen. Het is voor een ambitieuze ploeg geen overbodige luxe om twee diepe spitsen te hebben. Ik ben klaar om de concurrentie aan te gaan”, besluit Mertens.

Hoogtes en laagtes

“Het was een seizoen met veel fraaie, maar ook mindere momenten”, pikt coach Marc Grosjean in. “Eén van de mooiste belevenissen was onze 0-1-zege op de voorlaatste speeldag van de reguliere competitie bij Dender. Gaëtan Hendrickx scoorde in een moeilijke wedstrijd in de slotminuut de winnende treffer. We bleven door die zege in de running voor een plaats in de Promotion Play-Offs. We verloren op de slotdag met 2-3 van RSCA Futures, wat dan weer een grote ontgoocheling was. We hopen en willen volgend seizoen veel beter doen. Iedereen weet intussen wat onze ambitie is.”