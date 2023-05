Eerste WNBA-wedstrijd ooit in Canada brengt winst voor 19.800 toschouwers en voor Chicago Sky van Ann Wauters

Ann Wauters begint als assistent-coach aan een tweede campagne bij Chicago Sky en in de WNBA. — © NBAE via Getty Images

Morgane Bertsch won met Chicago Sky in Toronto van Minnesota. — © USA TODAY Sports via Reuters Con

In de WNBA werd de eerste wedstrijd ooit buiten Amerika georganiseerd. Maar liefst 19.800 toeschouwers in de Scotiabank Arena in Toronto (thuishaven van NBA-club Toronto Raptors) zagen het Chicago Sky van assistent-coach Ann Wauters en in de laatste oefenwedstrijd met 82-74 winnen van Minnesota Lynx. Op 19 mei begint het nieuwe WNBA-seizoen