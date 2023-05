Phoenix Suns ontslaan coach Monty Williams na uitschakeling in play-offs NBA

De ploeg uit Arizona ging donderdag met 100-125 onderuit tegen Denver en leed zo een beslissende nederlaag. De Nuggets haalden het in de tweede ronde van de play-offs met 4-2 en stootten door naar de conferencefinale tegen de Los Angeles Lakers.

Phoenix had zich in februari nochtans gevoelig versterkt met superster Kevin Durant, om het team te dragen naast Kevin Booker en Chris Paul. Maar net als vorig seizoen strandden de Suns in de halve finales van hun conference. In 2021 haalde Phoenix nog de grote finale, waarin Milwaukee te sterk was.

Monty Williams, 51, trainde Phoenix sinds de zomer van 2019 en werd in 2022 uitgeroepen tot Coach van het Jaar. De voorbije weken werden ook al Nick Nurse (Toronto) en Mike Budenholzer (Milwaukee) door hun team ontslagen.