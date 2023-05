Artuur Peters en Bram Sikkens sluiten hun World Cup in de Olympische K2 500m op een veelbelovende negende plaats af

De vier Belgische Olympische kajakkers mochten op de slotdag van de World Cup regatta in Szeged het water op voor één B- en één A-finale. Tegen alle verwachtingen in moesten Hermien Peters en Lize Broekx, brons op het WK 2022, aan de slag in de race om de tiende plaats, broer Artuur Peters en Bram Sikkens dan wel voor hun eerste World Cup finale in de K2 500m. Hermien en Lize hebben met een zege de meubelen gered, voor Artuur en Bram bleek het doorstoten tot die medaillerace het hoogst bereikbare.

Artuur Peters en Bram Sikkens lieten zich van in de eerste meters verrassen door de vinnige start van de Duitsers Hiller-Busch die net naast hen vertrokken en halfweg al een anderhalve seconde voorsprong namen. Die Germanen waren geenszins een medaillekanshebber en werden in de tweede helft door de regerende Hongaarse wereldkampioenen Nadas-Totka, door de Australiërs Van Der Westhuyzen-Green, brons op het WK 2022, en door de Portugezen Robeiro - Baptista op meer dan drie seconden gepeddeld. Onze landgenoten geraakten niet meer van de negende plaats weg en strandden in het zog van de leeg gevaren Hiller-Busch. De ontgoocheling bij het Neerpelts-Mechels duo was er niet echt, wel het besef dat ze voor het eerst in hun K2 500m de World Cup finale haalden en de komende internationale confrontaties met veel vertrouwen mogen tegemoet zien.

Hermien Peters en Lize Broekx, de bronzen medaillewinnaars van het WK 2021 en het WK 2022, geraakten gisteren door een mindere race net niet in de A-finale. Zij hoorden daarin wel thuis, want dan toch de negende besttijd van alle halve finaleteams. “Hermien en Lize missen voorlopig vooral de explosiviteit en zagen hun finalekansen door een te trage start de mist in gaan”, legde technisch directeur Maarten De Wilde de verwijziging naar de B-finale uit. De topkajaksters uit Neerpelt WC zetten in de race om de plaatsen tien tot achttien wel terug orde op zaken.Halfweg kwamen ze als derde door, maar in de laatste 250m snelden ze de Mexicaanse leiders Briones-Gutierrez en de fel verzwakkende Canadezen Melanson - Besharah vlot voorbij. Peters - Broekx wonnen dus de B-finale en kunnen dan toch met een beter gevoel uitkijken naar de volgende World Cupraces, die van 26 tot 28 mei in het Poolse Poznan zullen plaats vinden.

RESULTATEN

Seniores mannen

K2 500m: A-finale:

1. Nadas - Totka (Hon) 1:30.45

2. Van Der Westhuyzen (Aus) 1:30.83

3. Ribeiro - Baptista (Por) 1:30.94

4. Frank - Florstedt (Dui) 1:32.51

5. Vajda - Szabo (Hon) 1:32.58

6. Vilde - Rumjancevs (Let) 1:33.14

7. Maldonis - Olijnik (Lit) 1:33.19

8. Hiller - Busch (Dui) 1:33.79

9. PETERS - SIKKENS (BEL) 1:34.83

Artuur Peters (Neerpelt WC) en Bram Sikkens (KCC Mechelen) sluiten hun World Cuptornooi af met een 9de plaats op 58 teams.

Seniores vrouwen

K2 500m.

B-finale: van de 10de tot de 18de plaats:

1. PETERS - BROEKX (BEL) 1:47.40

2. Pelachs - Lazkano (Spa) 1:48.13

3. Briones - Guttierrez (Mex) 1:48.20

Hermien Peters en Lize Broekx (Neerpelt WC) sluiten hun World Cupregatta af met een10de plaats op 43 teams.