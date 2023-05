SK Beveren en Beau Reus grijpen naast de titel: “Zuur, want deze club hoort thuis in eerste klasse”

SK Beveren heeft niet voor een mirakel kunnen zorgen op de slotspeeldag. Beveren won zelf wel zijn wedstrijd tegen Club NXT, maar ook RWDM pakte de volle buit. En zo strandt geel-blauw op amper één puntje van kampioen RWDM. “Heel jammer, want deze club hoort gewoon thuis in eerste klasse”, vertelt doelman Beau Reus, die de trofee voor meeste clean sheets in ontvangst mocht nemen.

“Klote”, doelman Beau Reus vatte het gevoel in het Beverse kamp perfect samen na het mislopen van de titel. Beveren deed wat het moest doen thuis tegen Club NXT: winnen. Alleen liet concurrent RWDM geen steek meer vallen, waardoor geel-blauw volgend seizoen opnieuw in de Challenger Pro League uitkomt. “De eerste helft speelden we niet zo goed, maar na de rust hebben we echt laten zien waarvoor we staan. Dit is zo jammer, want we horen gewoon thuis in eerste klasse. We verdienen die titel gewoon ook. Daar hebben we een heel seizoen voor gevochten. We kunnen niemand iets kwalijk nemen. Heel zuur dat we op één puntje stranden. In de play-offs halen we 25 op 30. Met die cijfers speel je normaal altijd kampioen. Helaas heeft RWDM het ook gewoon fantastisch gedaan.”

Ondanks het mislopen van de titel kan Beveren terugblikken op een fantastisch seizoen. De spelers en sportieve staf kregen na afloop een verdiende staande ovatie van het Beverse publiek. “We spelen een goed tot bijna perfect seizoen. De cijfers liegen niet. We hebben de meeste clean sheets en we hebben de topschutter in onze rangen. Daar kan je weinig op afdingen. We hebben als team gewoon heel goed gewerkt. We hebben 77 doelpunten gemaakt. Veel vaker kan je echt niet scoren in een seizoen.”

Wat als...

Beveren strandt op één puntje van kampioen RWDM. In het Waasland zullen ze nog vaak terugdenken aan de match tegen Virton. Op een bevroren veld bleef geel-blauw toen steken op een gelijkspel. Wat als die match in normale omstandigheden was afgewerkt? We zullen het nooit weten. “We mogen ook niet alles afschuiven op die ene wedstrijd, maar het is een schande dat die gespeeld werd”, blikt de Nederlandse doelman terug. Op dat veld kon je gewoon onmogelijk voetballen. Heel pijnlijk dat het net daarop aankomt.

Persoonlijk kan Reus terugblikken op een fenomenaal seizoen. De Nederlandse doelman kwam als reservedoelman toe op de Freethiel en gaat nu met de trofee van meeste clean sheets naar huis. “Ik had die prijs liever ingeruild voor de titel, zonder twijfelen. Ik heb er alles uit gehaald en kan mezelf weinig verwijten. Samen met de keeperstrainer heb ik me een heel seizoen scherp gehouden. Het verschil tussen het begin van het seizoen en nu is heel groot. Ik heb dit jaar serieuze stappen gezet. Ik ben blij dat ik die trofee mee naar huis mag nemen, al is het momenteel nog moeilijk om ervan te genieten.”

In tegenstelling tot veel ploegmaats heeft Reus wel nog een contract voor volgend seizoen, al gaat hij wellicht binnenkort rond de tafel zitten met het bestuur. “Ik heb inderdaad nog één jaar contract”, besluit Reus. “In het voetbal weet je het nooit, maar ik heb het hier heel erg naar mijn zin. Vanaf het eerste moment ben ik in een warm bad terechtgekomen en ben ik goed ontvangen. Ik zit hier op mijn plaats.”