Yanina Wickmayer wint Belgisch onderonsje tegen Greet Minnen in finale ITF-tornooi Trnava

Yanina Wickmayer heeft zondag het ITF-graveltoernooi in het Slovaakse Trnava op haar naam geschreven. Ze versloeg in de finale in een Belgisch onderonsje Greet Minnen: 6-0 en 6-3. Wickmayer mag zo 14.000 euro op haar rekening bijschrijven.

Aan een uur en acht minuten had Wickmayer genoeg om haar landgenote te verslaan. In twee korte sets werd het 6-0 en 6-3. Voor de 33-jarige Wickmayer is het de dertiende ITF-titel, de tweede in 2023. In januari was ze de beste op een hardcourttoernooi in het Estse Tallinn. Dat was toen haar eerste titel sinds haar comeback na een zwangerschap. De voormalige nummer 12 van de wereld (in 2010) telt ook zes WTA-titels op haar palmares.

De 25-jarige Minnen mikte op een elfde ITF-toernooizege, maar moest haar meerdere erkennen in haar landgenote. De zege levert Wickmayer 15.200 dollar (14.000 euro) op, Minnen gaat naar huis met ruim 8.000 dollar (7.400 euro). Beide speelsters zullen ook een mooie sprong maken in het nieuwe WTA-klassement.