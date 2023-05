Royal Francs Borains, de ploeg van Georges-Louis Bouchez, promoveert naar 1B: “Een van de mooiste dagen van mijn leven!”

Bouchez, voorzitter van de Waalse liberale partij MR, nam Francs Borains in 2020 over en sprak toen de ambitie uit om binnen de vijf jaar zich te verzekeren van elitevoetbal. Het is dus al vroeger gebeurd, want gisterenavond verzekerde zijn club zich van promotie naar 1B. Zelf won Francs Borains van Mandel, terwijl vierde in de stand La Louvière verloor. Daardoor is Francs Borains op één speeldag van het einde zeker van de derde plek en een plaats in 1B. Enkel de licentie moet nu nog goedgekeurd worden.

Bij het regionale Télé MB deed een dolgelukkige Bouchez z’n relaas. “Het is ongelofelijk. Toen ik hier voorzitter werd, hadden we het doel om voor 2025 te promoveren naar het profvoetbal. Er waren veel mensen die niet geloofden in deze club. We werken hier keihard met alle vrijwilligers, de staf, de spelers, gewoon iedereen. We hebben het niet cadeau gekregen, maar we hebben het gedaan! Dat doet zo’n deugd! Iedereen binnen deze club heeft alles gegeven. Het was geen makkelijk seizoen, we hebben op en naast het veld problemen gekend, maar op het einde zijn we gewoonweg gepromoveerd naar tweede klasse. Dit is een boodschap voor heel de Borinage: alles is mogelijk als je er hard voor werkt! Dit is een van de mooiste dagen van mijn leven!”, sluit Bouchez af, die z’n tranen niet meer kan bedwingen.