Nawal Farih als internationaal waarnemer voor Turkse presidentsverkiezingen aan het werk in Ankara

Hasselt

Nawal Farih, Kamerlid voor cd&v, controleert momenteel in Ankara of de presidentsverkiezingen volgens de regels verlopen. “De sfeer is enorm gespannen”, zegt ze. “Mijn tolk heeft al drie nachten niet meer geslapen.”