Hasselaar filmt hoe Gustaph uit de bol gaat tijdens Britse inzending songfestival

Hasselts cd&v-gemeenteraadslid Dirk Thoelen is grote fan van het songfestival. Vrijdag vierde Thoelen bovendien zijn 47ste verjaardag in Liverpool. “Zie het als een guilty pleasure voor mijn verjaardag”, lacht Thoelen. “Toen ik veertig werd, zijn we voor het eerst geweest, toen naar Laura Tesoro. Sindsdien maken we er een citytrip van.”

(mal)