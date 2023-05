Bondscoach Belgian Cats Rachid Méziane in Franse finale versus Julie Allemand

Bondscoach Rachid Méziane werkt een schitterende campagne met Villeneuve D’Ascq af. Na winst in de heenwedstrijd met 60-75 van BLMA Montpellier werd ook de return in eigen midden met 73-70 gewonnen. Zonder Hind Ben Abdelkader. De Belgian Cat sukkelt met een knieblessure. Het EK met de Belgian Cats (15 tot 25 juni) zou niet in gevaar komen voor Abdelkader. Bij BLMA Montpellier was Julie Vanloo goed voor 2 rebounds en 2 assists en tekende Kyara Linskens voor 11 punten, 9 rebounds en 4 assists. Vanloo en Linskens pikken na wat recuperatie en na de Belgische stage in het Servische Belgrado (17 tot 21 mei) bij de Belgian Cats aan.

In de finale neemt Villeneuve D’Ascq het tegen ASVEL Lyon en Julie Allemand op. ASVEL Lyon zette in de halve finale een scheve situatie, 80-67 verlies in Bourges, in de thuiswedstrijd knap om. Julie Allemand (hamstring) maakte na zeven weken een knappe comeback, kwam maar liefst 30 minuten in actie en leidde ASVEL Lyon met 6 punten, 3 rebounds en 6 assists mee naar de 93-73 winst en een stek in de finale. De finale van de Franse LFB is een best of three.

Villeneuve D’Ascq opent op 17 mei in eigen midden. De tweede wedstrijd is op 20 mei in Lyon en ook een eventuelede derde en beslissende partij is op 22 mei in Lyon. Het trio coach Rachid Méziane, Hind Ben Abdelkader en Julie Allemand pikkten dus pas in de week van 22 mei bij de voorbereiding van de Belgian Cats. Ook Morgane Armant is nog niet van de partij. Armant, volgend seizoen Castors Braine zit in de préselectie, en speelt met Hainaut nog de play-outs om het behoud in de LFB veilig te stellen.