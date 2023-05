Technische problemen voor Thierry Neuville in Rally van Portugal, die naar vijfde plaats zakt

Kalle Rovanperä (Toyota Yaris Rally1) heeft de zege in de Rally van Portugal zo goed als op zak. Met nog twee ritten te rijden, heeft de Fin 59,4 seconden voorsprong op eerste achtervolger Dani Sordo (Hyundai i20 N Rally1). Esapekka Lappi (Hyundai i20 N Rally1) is derde op 1:19.3. Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1) is na een technisch probleem naar de vijfde plaats gezakt.

De problemen voor Neuville begonnen zaterdagavond toen er rook werd opgemerkt in zijn wagen. Zondagochtend stak het probleem pas echt de kop op en werkte Neuville tegen relatief lage snelheid de eerste rit van de dag af. “Het is voorbij”, vertelde Neuville aan de finish. “Het is hetzelfde probleem als gisterenavond. We moeten uitzoeken wat het is.”

Neuville verloor net geen anderhalve minuut en zakte naar de vijfde plaats. Hyundai Motorsport verklaarde dat ze alles zouden doen om Neuville te helpen. Met resultaat, want de Belg verscheen aan de start van de tweede rit. Als een toerist werkte Neuville die af. De motor had geen kracht en Neuville had zelfs de tijd om gewoon rond te kijken. “Ik heb geen kracht. Gisterenavond had ik dat wel, nu niet. Meer heb ik niet te vertellen”, aldus een zichtbaar ontgoochelde Neuvill,e wiens voorsprong groot genoeg was om zijn vijfde plaats veilig te stellen.

De eindzege van Rovanperä lijkt alvast niet in gevaar te komen. Met nog twee ritten te rijden heeft hij een veilige voorsprong op Sordo. Het valt af te wachten of er nog een positiewissel komt tussen Sordo en Lappi. De Spanjaard rijdt een beperkt programma, de Fin het volledige kampioenschap. Ott Tänak (Ford Puma Rally1) is vierde. De Est klaagde zondagochtend over problemen met het hybridesysteem. Neuville is vijfde. De rally eindigt zondagnamiddag.