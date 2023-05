Frankrijk had er duidelijk meer van verwacht: zangeres steekt middelvinger op naar camera

La Zarra werd voor de grote finale een kruising van Lady Gaga en Edith Piaf genoemd en pakte uit met een act met een indrukwekkend stijgend podium, maar echt in de smaak viel haar lied Evidemment niet. Frankrijk werd uiteindelijk zestiende.

Dat de Canadese zangeres daar ontgoocheld mee was, bleek uit haar reactie toen de camera haar in beeld bracht toen ze haar laatste punten kreeg. Ze maakte een beweging met haar hand en stak vervolgens subtiel haar middelvinger de lucht in. Een uiting van frustratie na de kritiek die ze de voorbije dagen en weken kreeg?