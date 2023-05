VIDEO. Duik of niet? Tottenham krijgt strafschop na ‘schwalbe’ van Harry Kane, maar verliest

Het venijn zat hem in de staart bij Aston Villa - Tottenham (2-1) zaterdag. Bij een 2-0 voorsprong voor de thuisploeg ging Harry Kane in minuut 88 neer na vermeend contact met Villa-doelman Emiliano Martinez. Na raadpleging van de VAR ging de bal op de stip, maar over het kanaal vinden veel mensen het toch echt wel een duik van de Engelse spits. “Een klassieke Harry Kane goal.”

Contact tussen Kane en de doelman was er zeker, maar er is duidelijk te zien dat de Engelse spits de bal wegtikt en dan met zijn voeten duidelijk de armen van Martinez zoekt, die al even op de grond lag. In Engeland zorgde de strafschop toch wel voor kritiek aan het adres van Kane. “Een klassieke Harry Kane goal: een duik, penalty, goal. Als hij uit een ander land kwam, zou hij meer gele kaarten dan doelpunten hebben”, klinkt het onder andere.

De eerredder vanop elfmeter volstond echter niet voor de Spurs, die met 2-1 onderuit gingen bij Aston Villa. Villa en Tottenham hebben nu beiden 57 punten. De Spurs bezetten voorlopig nog de zesde plek (die recht geeft op Europees voetbal) vanwege een beter doelsaldo.