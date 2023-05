Dit vonden buitenlandse media van onze Gustaph: “Hij haalde de hoge tonen in zijn roze parachutebroek”

Volgens de Duitse krant Bild is Gustaph “dé verrassing van de voorbije week”. “Na de halve finale schoot hij bij de bookmakers van de 28ste naar de 11de plaats. Een droom met een Boy George-hoed in wit en roze, een geweldige 80’s-beat en geweldige achtergrondzangeressen. Gustaph kan heel hoog eindigen met deze mix van Relight my fire (Take That) en I’m every woman (Whitney Houston).” Om te besluiten met: “Woooooow”.

In een overzicht met de hoogtepunten van zaterdagavond nam de Britse openbare omroep BBC onze landgenoot op. De “Belgische Boy George”, zoals ze hem daar noemen, “haalde de hoge tonen in een roze parachutebroek en een gigantische witte hoed, tegen een achtergrond van voguende dansers”.

Van Daily Mail krijgt Gustaph een 7,5 op 10, zo schrijft die Britse krant. “België geeft een leuke en opzwepende show.” De valse noot komt van The Guardian. “Deze man heeft een beetje een Boy George-look uit de jaren 90, zonder de kracht in zijn stem te hebben om het uit te dragen”, schrijft die Britse krant dan weer. “Het is leuk genoeg, zij het een beetje generiek als je het mij vraagt. Maar het lijkt enorm populair te worden en geraakt misschien ver met een schreeuw van buitenaf.” De landgenoten van The sun maken dat goed door de top 10-plaats van Gustaph te voorspellen. “Geweldige performance, heel hard van genoten.”

“Gustaph maakt er een feestje van”, zo staat te lezen op de website van de NOS. “Een echte Songfestival-danskraker die een beetje doet denken aan de jaren 90. De enthousiaste zanger wordt geflankeerd door een al even enthousiaste danseres met dierenstaart die aan het voguen is. België wist het Songfestival één keer te winnen in 1986 met J’aime la vie van Sandra Kim. Gustaph gaat niet winnen, maar we hebben wel gekeken naar drie zeer vermakelijke minuten Songfestival.” Achteraf schrijft de NOS nog dat “in de zaal in Liverpool vooral de matige score bij de televoters met verbazing werd gadegeslagen”. “Kennelijk was het nummer bij de fans minder een guilty pleasure dan vooraf werd gedacht.”

Het in Frankrijk gevestigde Euronews had eveneens lof. “In de aanloop naar het Songfestival heb ik wel wat geluisterd naar het lied van Gustaph”, schrijft de reporter. “En ik was helemaal niet enthousiast. Maar Because of you was vanavond een absolutely electric performance. Het was onmogelijk om niet te dansen.”

Ook bij The New York Times waren ze enthousiast over Gustaph. “Hun inzending is vreugdevolle en euforisch lied. Het zou perfect passen op de catwalk in een aflevering van RuPaul’s drag race”, “Dit lied ga je komende zomer in heel Europa op pride-evenementen horen” en “Als je fan van bent van de revival van 90s-house op de jongste plaat van Beyoncé, dan is de inzending van België voor jou. Er is iets voguing aan”, schrijven hun verslaggevers op de site. “Na hun act denk ik dat België het wel echt tot de top 10 kan schoppen. Dit lied wordt beter elke keer je het hoort.”