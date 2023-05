Italiaanse pers lovend na topmatch jarige Romelu Lukaku: “Hij is terug Big Rom geworden”

“Lukaku is terug Big Rom geworden”, kopt La Gazzetta dello Sport. “Hij is misschien nog niet in de beste versie van zichzelf, maar het balverlies en aantal slechte controles worden steeds kleiner”, klinkt het. “Mentaal verlaat hij nooit de wedstrijd: zelfs in de paniekerige slotminuten van Inter-Sassuolo, waarin de bezoekers bijna volledig terugkeerden, stelde hij zijn kwaliteiten in dienst van het team en besliste hij in minuut 89 de wedstrijd met z’n knappe tweede doelpunt, een symptoom van gezondheid.”

In de roze krant kreeg Lukaku een 7.5 beoordeling. ‘Il Migliore’, de beste op het veld. “Met z’n ogen recht naar doel gericht, krijgt niemand hem van de bal. Die eerste goal kenmerkt Lukaku, die tweede verwoestte de goal en wiegde Sassuolo in slaap.”

Ook Corriere dello Sport heeft lof voor de prestatie van Lukaku. “Lukaku was de grote hoofdrolspeler op zijn 30e verjaardag”, klonk het daar. “De Belg scoorde een prachtige brace: hij opende de score en maakte het op het einde goed af.”