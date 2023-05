Deze landen gaven België punten, drie landen gaven Gustaph zelfs maximumscore

Het stemmende publiek was zaterdagavond karig met punten voor onze landgenoot Gustaph, maar bij de vakjury van heel wat landen viel hij wel uitstekend in de smaak. Zo kwam hij aan zijn zevende plaats.

Gustaph scoorde met zijn Because of you beter in de finale dan in de tweede halve finale, zo blijkt uit het volledige overzicht van de puntenverdeling dat de organisatoren zaterdagnacht vrijgaven. Hij kreeg zaterdagavond tijdens de finale de maximumscore (12 punten) van de vakjury’s in Griekenland, Georgië en Australië. Van de jury in Ierland kreeg ons land 10 punten.

Maar liefst 22 vakjury’s gaven Gustaph twee of meerdere punten, goed voor 127 in totaal: Albanië (5), Denemarken (3), Estland (6), Finland (5), IJsland (5), Israël (3), Italië (2), Letland (2), Litouwen (7), Nederland (4), Oostenrijk (3), Polen (5), Portugal (6), Roemenië (2), San Marino (7), Slovenië (5), Spanje (4) en het Verenigd Koninkrijk (7).

LEES OOK. Zweden doet het verwachte en wint 67ste Songfestival, sterke zevende plaats voor Gustaph

Bij de televoters kreeg België de meeste punten (10) van Nederland. De Zweden gaven ons nog 7 punten. Televoters uit dertien landen gaven Gustaph één of meerdere punten, goed voor 55 in totaal: Australië (3), Denemarken (6), Duitsland (2), Frankrijk (2), Ierland (3), IJsland (6), Noorwegen (4), Portugal (1), Slovenië (2), Spanje (3) en het Verenigd Koninkrijk (6).

De vakjury in ons land gaf punten aan Oostenrijk (12), Israël (10), Zweden (8), Italië (7), Spanje (6), Finland (5), Australië (4), Tsjechië (3), Polen (2) en Frankrijk (1). Het publiek gaf in ons land dan weer punten aan Finland (12), Zweden (10), Noorwegen (8), Italië (7), Armenië (6), Israël (5), Polen (4), Albanië (3), Frankrijk (2) en Oekraïne (1).

De Belgische zanger toonde zich na afloop tevreden en fier met een plaatsje in de top tien. “Top tien was een droom”, zo vertelde hij aan onze reporter ter plaatse.

Australië kreeg de meeste punten in de tweede halve finale, Finland in de eerste halve finale. De uiteindelijke winnaar Zweden moest in diezelfde halve finale genoegen nemen met een tweede plaats en ook in de finale kreeg Finland (366) opvallend meer stemmen van het thuispubliek dan Zweden (236).

LEES OOK. Dit was de volledige uitslag van het Eurovisiesongfestival