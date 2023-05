Vincent Kompany wil met Burnley nu ook hoge ogen gooien in de Premier League: “Laten we geen plafond plaatsen op hoe hoog we kunnen eindigen”

Vincent Kompany voelt zich op z’n gemak in Burnley. Dat bevestigde de Belgische coach onlangs al door voor vijf jaar bij te tekenen, maar nu sprak hij ook al zijn ambities uit voor de terugkeer in de Premier League. “Laten we geen plafond plaatsen op hoe hoog we kunnen eindigen.”

Afgelopen woensdag werden ze in Burnley nog gehuldigd. Duizenden fans daagden op in het stadscentrum om hun helden te vieren die de Championship wonnen en na één seizoen mogen terugkeren naar de Premier League. Met voorop: Vincent Kompany. De Belgische coach had toen hij aangesteld werd bij The Clarets het doel om binnen de drie seizoenen terug te keren naar het hoogste niveau, maar in de eerste poging was het meteen raak. En hoe: met 101 punten en best scorend team walste het Burnley van Kompany door de Engelse Championship.

© Getty Images

Kompany wil nu meer, hij wil niet zomaar een toeschouwer zijn in de Premier League, en al zeker niet vechten tegen de degradatie. Vince The Prince is ambitieus, maar blijft toch ook bescheiden: “Ik kan geen uitspraak doen over waar we zullen eindigen”, houdt hij de druk wat af. “Laten we er geen plafond op zetten, laten we geen plafond zetten op hoe hoog we kunnen komen. Het zal een pak moeilijker zijn dan in The Championship, dat is logisch. Maar enkel de redding zal ik geen succes noemen. Dat past niet bij mij. Ik wil winnen en concurreren met de besten.

De grote Engelse clubs flirtten nochtans met Kompany, maar hij blijft zijn huidige liefde trouw. De Belgische coach tekende bij voor vijf jaar en daar is zijn voorzitter Alan Pace erg gelukkig mee: “Kompany als trainer hebben is als daten met het mooiste meisje dat er is, wetend dat er waarschijnlijk geen kans is dat ze ooit met je trouwt, want er zijn zo veel (betere) gegadigden die ook met haar willen trouwen.” De voorzitter van Burnley hoopt alvast dat de relatie tussen zijn Burnley en Kompany nog eventjes doorgaat.

Waarom Kompany voor vijf jaar bijtekende, heeft volgens hemzelf een logische verklaring. “De reden waarom ik bijtekende is omdat mensen geloven wat je schrijft, dus als ik een speler probeer te overtuigen om voor de club te tekenen zeggen ze: ‘Ja, maar jij gaat toch zeker weg dus waarom zou ik voor Burnley tekenen?’ We moeten dit omdraaien en dit helpt mezelf en de club. We kunnen vooruitgang blijven boeken en het vertrouwen in de club laten groeien en als je dan na verloop van tijd laat zien dat je een goede club bent, komen de mensen voor de club en niet per se voor de manager. Het is gewoon die stappen zetten, eerst dat vertrouwen laten groeien, en het tekenen van een nieuwe deal laat zien dat de zaken geregeld zijn en dat het hier rustig is.” Het past bij Kompany, die aan een mooi project aan het bouwen is in Burnley.