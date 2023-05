Wat een bom! Kylian Mbappé knalt PSG met raketbal stap dichter naar Franse titel

Paris Saint-Germain heeft zaterdagavond een uitstekende zaak gedaan in de Franse titelstrijd door op speeldag 35 met maar liefst 5-0 te winnen van Ajaccio. Die club werd meteen veroordeeld tot degradatie.

PSG, met Lionel Messi na zijn veelbesproken bezoek aan Saoedi-Arabië gewoon in de basis, scoorde via Fabian Ruiz, Achraf Hakimi, Kylian Mbappé en een owngoal van Mohamed Youssouf. Hakimi en Thomas Mangani werden in de slotfase na een handgemeen uitgesloten.

PSG heeft met nog drie speeldagen te gaan 6 punten voorsprong op eerste achtervolger Lens en kan een nieuwe titel dus ruiken.