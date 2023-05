Vrachtwagen rijdt Aldi binnen: geen gewonden, wel veel schade

Opschudding zaterdag om 9 uur in de Aldi op de Brusselsesteenweg in Ledeberg. Een leverancier van diepvriesproducten reed met zijn vrachtwagen een stuk van de gevel los.

De winkel was amper een half uur open toen het ongeluk gebeurde. De chauffeur van een vrachtwagen vol diepvriesproducten had net zijn lading gelost, toen het grondig fout ging. “Bij het wegrijden van de loskade had de chauffeur een stuk van de gevel mee”, zegt Kaat De Raedt, districtmanager van Aldi. “Er vielen gelukkig geen gewonden, maar het gebouw is wel ernstig beschadigd.”

Zowel het personeel als de aanwezige klanten, werden naar buiten gebracht. De politie en brandweer kwamen ter plaatse, onder meer om na te gaan of er geen instortingsgevaar was. Dat was niet het geval en om 13 uur ging te winkel terug open. De chauffeur zette uiteindelijk zijn ronde verder.

Het ongeluk komt op een zeer ongelukkig moment. Over twee maanden opent Aldi een nieuwe winkel even verderop. “Dit gebouw had nog even moeten meegaan, maar het is wat het is. We gaan de schade alsnog herstellen, natuurlijk”, zegt De Raedt.