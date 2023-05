Zweden wint het Songfestival, Gustaph eindigt knap zevende

De Zweedse Loreen heeft geschiedenis geschreven. Ze kreeg de meeste stemmen en mocht zaterdag als enige haar nummer Tattoo twee keer opvoeren. Met haar winst evenaart ze het record van ‘Mister Eurovision’, de Ierse Johnny Logan. Na de punten van de jury stond Zweden al aan de leiding en de televoting duwde Loreen enkel nog omhoog.

Maar het was spannend, want Finland kreeg een pak stemmen via de televoting en kwam daarmee tijdelijk op de eerste plek te staan. Pas op het allerlaatste moment werd duidelijk dat Käärijä toch op de tweede plek zou stranden met zijn populaire, iets wat bizarre, nummer cha cha cha. De Israëlische Noa Kirel vervolledigt de top drie met haar nummer Unicorn.

Onze Gustaph belandde met Because of You knap op een zevende plek. Hij was de afgelopen dagen sterk gestegen in de peilingen en was populair bij de bookmakers. Uiteindelijk kon hij het waarmaken en behaalde een top 10 plaats. Enkel Tom Dice deed het voor Vlaanderen beter.

(sgg)