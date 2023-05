Vader Gustaph juicht zoon toe in afgeladen parochiezaal: “Heel warm hier, maar mijn gelukstrui gaat niet uit”

Aarschot

Een afgeladen parochiezaal juichte Stef ‘Gustaph’ Caers aan in Aarschot tijdens het Eurovisiesongfestival. Het publiek bestond uit oude klasgenoten, leerkrachten, buren en vooral veel trotste inwoners. Ook vader Caers zat in de zaal. “De finale is zijn grote droom die uitkomt”, zegt Léon (69). “Tijdens zijn act stierf ik van de zenuwen, maar ik kan niet trotser zijn.”