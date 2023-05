Rusland valt stad van Oekraïense Songfestival-act aan tijdens optreden

De mannen van Tvorchi stapten zaterdagavond als negentiende op het Eurovisie-podium voor Oekraïne met hun nummer Heart of Steel. Tien minuten eerder sloegen er Russische raketten in op hun thuisstad Ternopil. Ze riepen Europa ook op om zich te verenigen tegen de oorlog: “Europe, unite against evil for the sake of peace!”, klonk het.

De lokale militaire functionaris Volodimir Trush bevestigde dat bij de aanval twee mensen gewond raakten.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Bij de start van de finale van Eurosong 2023 klonk zaterdagavond in grote delen van Oekraïne het luchtalarm. Vorig jaar wist de Oekraïense inzending Kalush Orchestra met het nummer ‘Stefania’ de overwinning binnen te slepen. Normaal zou Oekraïne dan dit jaar de liedjeswedstrijd moeten organiseren, maar door de oorlog in het land vindt de finale uitzonderlijk plaats in het Britse Liverpool.

Op de Oekraïense, door de staat gerunde app Dija, verscheen een bericht over de live-uitzending van de finale. Het bericht bevatte ook een boodschap gericht aan de Oekraïners op de vlucht: “Vergeet niet voor onze jongens te stemmen als je in Europa bent.”In Oekraïne zelf zond het culturele kanaal van de publieke omroep de show uit. Rusland mag niet deelnemen aan Eurosong 2023.

(sgg)