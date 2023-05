Basisspeler Eden Hazard kan geen potten breken bij Real Madrid, terugkerende Lionel Messi haalt uit met PSG

Real Madrid heeft zaterdagavond op de 34e speeldag in de Spaanse voetbalcompetitie met 1-0 gewonnen van staartploeg Getafe.

Eden Hazard stond voor de tweede keer dit seizoen in de basis tijdens een wedstrijd in La Liga.

Marco Asensio zorgde na 70 minuten voor het enige doelpunt in Bernabeu. Zowat tien minuten eerder had Hazard het veld verlaten voor Vinicius Junior. Thibaut Courtois stond zoals gewoonlijk tussen de palen.

De 32-jarige Hazard kreeg van coach Carlo Ancelotti, gezien het drukke programma met de Champions League-return tegen Manchester City, zijn tweede basisplaats dit seizoen in de Spaanse competitie. De voormalige aanvoerder van de Rode Duivels stond voor het laatst in de basis van de Koninklijke op 3 januari in de bekermatch tegen het piepkleine Cacereno.

In het klassement wipt Real met 71 punten over stadsgenoot Atletico, dat zondag bij hekkensluiter Elche speelt. Barcelona heeft met 82 punten de titel bijna beet.

PSG veroordeelt Ajaccio tot degradatie en heeft titel bijna beet

Paris Saint-Germain heeft zaterdagavond een uitstekende zaak gedaan in de Franse titelstrijd door op speeldag 35 met maar liefst 5-0 te winnen van Ajaccio. Die club werd meteen veroordeeld tot degradatie.

PSG, met Lionel Messi na zijn veelbesproken bezoek aan Saoedi-Arabië gewoon in de basis, scoorde via Fabian Ruiz, Achraf Hakimi, Kylian Mbappé en een owngoal van Mohamed Youssouf. Hakimi en Thomas Mangani werden in de slotfase na een handgemeen uitgesloten.

PSG heeft met nog drie speeldagen te gaan 6 punten voorsprong op eerste achtervolger Lens en kan een nieuwe titel dus ruiken.

