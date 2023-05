Wisselend succes in Praag: Van den Bergh en Huybrechts zijn maatje te groot, De Decker en Vandenbogaerde delven het onderspit

Kim Huybrechts (PDC 30) mocht vanmiddag al de Belgische eer verdedigen tegen de Duitser Martin Schindler. En de Kempenaar deed dat ook door meer dan 100 gemiddeld te werpen. Dat resulteerde uiteindelijk in een 6-3 in legs.

Aan Mario Vandenbogaerde (PDC 74) om dat voorbeeld te volgen. Hij kreeg Dirk van Duijvenbode tegenover zich, in wat een beklijvende partij zou worden. Maar bij een 5-5 wist Van Duijvenbode zijn eigen leg te houden en versloeg hij onze landgenoot door dubbel 20 uit te gooien.

In de avondsessie in Praag was het dan aan Mike De Decker (PDC 48) en Dimitri Van den Bergh. De Decker is al enige tijd sterk aan het gooien, dat bewees hij vrijdag nog door de Brit Ian White huiswaarts te sturen. Maar met meervoudig wereldkampioen Michael van Gerwen kreeg ie wel iemand van een ander kaliber voor de kiezen. De Mechelaar klampte nog aan waar hij kon, maar zag de Nederlander toch de overwinning pakken in 6-4.

Van den Bergh (PDC 10) sloot de avondsessie als reekshoofd af tegen Stefan Bellmont. De DreamMaker kende geen moeite met de Zwitser en droog hem af met 6-2. Van den Bergh liet een gemiddelde van boven de 102 optekenen en maakte het finaal af op de dubbel 8.

Zondag wordt de finaledag afgewerkt in Praag.