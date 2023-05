Herbekijk hier het finale optreden van Gustaph op het Songfestival

Gustaph stond zaterdagavond als zestiende op het podium in Liverpool. Hoe liep dat?

Afgelopen donderdag verliep nagenoeg vlekkeloos voor Gustaph. Het was zaak om dat opnieuw te doen zaterdag. Bij de start klonk meteen een heel luid applaus en gejuich uit het publiek in de arena. Mogelijk waren er een beetje zenuwen bij, waardoor hij hier en daar wat steun verloor. Maar hoe meer het nummer vorderde, hoe meer hij zich in zijn sas voelde. Ook met de camera klikte het meer en meer.

De reactie van het publiek spreekt alvast boekdelen. Gustaph kan tevreden en fier huiswaarts keren na deze prestatie. Zit een toptienplaats erin? Met de voorbije prestaties zou dat niet meer dan verdiend zijn. Ook vrijdag deed Gustaph het bijna vlekkeloos, als een van de weinigen. Wat dan weer goed nieuws zou kunnen zijn voor de stemming van de jury.