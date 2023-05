Twee agenten raken zwaargewond bij achtervolging in Jemeppe-sur-Sambre

De achtervolging gebeurde in de late namiddag in Sambreville, nadat de bestuurder om een onbekende reden op de vlucht sloeg. Verschillende politiewagens zetten de achtervolging in. Maar enkele kilometers verder, op de chemin de Velaine in Jemeppe-sur-Sambre, kwam de vluchtende wagen in botsing met een politievoertuig dat uit de tegenovergestelde richting kwam. De klap was zeer hevig, de twee agenten aan boord raakten zwaargewond. Details over hun verwondingen zijn er niet. Ook de vluchtende bestuurder zou gewond zijn geraakt.