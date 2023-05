Game over voor Standard na onwaarschijnlijke slotfase: Rouches geven in blessuretijd dubbele voorsprong uit handen tegen Westerlo

De kaarten lijken geschud in de Europe Play-offs. Na de vlotte zege van AA Gent op Cercle morste Standard in eigen huis met punten tegen Westerlo na een dramatische slotfase, waarin het een 2-0 voorsprong nog uit handen gaf. Met nog drie wedstrijden te spelen telt Standard nu zeven punten achterstand op AA Gent, dat nog één overwinning nodig heeft voor groepswinst. Game over dus.