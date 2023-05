IN BEELD. De opmerkelijkste outfits van de Songfestivalfinale

Laten we beginnen bij de presentatoren. De Oekraïense Julia Sanina, de Britse actrice Hannah Waddingham en de Britse zangeres en tv-persoonlijkheid Alesha Dixon zagen we al tijdens de halve finales. Op zaterdag worden zij vergezeld door talkshowhost Graham Norton.

In de outfits van de dames is zaterdag, net zoals dat donderdag het geval was, een Oekraïense vlag te zien. Bewust of niet?

© AFP

Onze Gustaph was opnieuw te zien in zijn roze broek en kenmerkende grote hoed. VRT lanceerde dan ook de toepasselijke hashtag #hoedbezig.

© AP

De Tsjechische inzending, onder de naam Vesna, doet het dit jaar volledig in het roze. Maar het meest opvallende zijn misschien wel de haren van de zes vrouwen. Zij hebben namelijk allemaal een vlecht tot op de grond, waarmee ze tijdens hun act verschillende keren staan te zwaaien.

© REUTERS

Dit jaar was ook een iconische Eurovision-outfit opnieuw te zien op het podium. De Oekraïense komiek Verka Serduchka, die in 2007 deelnam, mocht tijdens het openingsnummer opnieuw zijn zilveren ster bovenhalen. Een outfit die ook door veel fans nageaapt wordt en buiten de Liverpool Arena te zien is.

© AFP

De mannen van de Kroatische band Let 3 scoren dit jaar ook met hun outfit. En hun act is misschien wel even bijzonder.

© AFP

De Finse Käärijä met Cha Cha Cha behoort tot de grote topfavorieten. En niet alleen door zijn bizarre, opzwepende nummer. Zijn dansers zijn, net zoals de Tsjechische vrouwengroep Vesna, volledig in het roze gekleed. Maar Käärijä zelf doet het enkel met een zwarte broek en groene mouwen.

© REUTERS

Ook de Eurovision-fans tonen zich ieder jaar van hun beste kant. Ofwel komen ze volledig in hun nationale kleuren of kiezen ze voor een bekende Eurovision-outfit.

© AFP

© AFP

© AFP

© REUTERS

© REUTERS

(sgg)