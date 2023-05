Het feest kan losbarsten in Molenbeek: RWDM keert na 21 jaar terug in eerste klasse na nipte zege tegen Futures van Anderlecht

Welcome Back, RWDM. Groot feest in Molenbeek. Na 15 jaar is er straks opnieuw eerste klasse-voetbal te zien in het Edmond Machtensstadion. RWDM won met 1-0 van de RSCA Futures en is kampioen in 1B. Deze traditieclub wordt een aanwinst voor de Jupiler Pro League. Fanatieke fans, drie Brusselse derby’s, een héél rijk verleden en een zotte Amerikaan als eigenaar. Zelfs de Franse krant L‘Equipe en Thorgan Hazard kwamen kijken naar deze match.

Een boel rookbommen, Bengaals vuur, tifo’s, continu zingen en springen, een kleine veldbestorming… Het Edmond Machtensstadion ging compleet uit zijn dak na de kampioenenmatch van RWDM. De titel van de Brusselse club kwam niet meer in gevaar tegen de RSCA Futures. Ja, SK Beveren kon hen nog bedreigen door te winnen van Club NXT, maar als RWDM de drie punten pakte tegen de U23 van Anderlecht was het altijd prijs. Kylian Hazard en co. waren weliswaar hypernerveus, maar deden gelukkig voor hen wat nodig was. Toen spits Michaël Biron na 24 minuten de score opende met een schot in de winkelhaak werd het feestje ingezet.

Veel huurspelers

Back to the Future, dus. RWDM speelt weliswaar niet meer onder het stamnummer 47 – het nam dat van Standaard Wetteren over in 2015 – maar de Jupiler Pro League is toch een traditieclub rijker. Dat zag je ook aan het schone volk in de tribune. Icoon Johan Boskamp die hier in 1975 kampioen speelde, gaf de aftrap. Jacques Teugels- nog zo’n legende uit 1975 - was present en fan/liefhebber Raymond van het Groenewoud zou naar verluidt ook komen kijken. De geschiedenis druipt hier van de muren. Meer nog, zelfs de Franse krant L’ Equipe dook op. Al was dat ook omdat de Amerikaanse RWDM-eigenaar John Textor sinds vorige week ook voorzitter van Olympique Lyon is.

© Isosport

Het vervelende in de Challenger Pro League is dat er geen VAR aanwezig is. De thuisploeg scoorde in de eerste helft nog twee keer en liet de tribunes ontploffen, maar de goals van Le Joncour en weer Biron afgekeurd voor buitenspel. Of het echt klopte, zullen we nooit weten. Op de tribune sprongen eigenaar John Textor en voorzitter Thierry Dailly wel tevergeefs recht. Textor kocht RWDM in januari 2020, maar komt niet zo vaak naar Brussel. Hij deed het eerder in februari, maar ook voor deze speciale gelegenheid was hij er. De man heeft het dan ook ontzettend druk met zijn netwerk van clubs waar ook Lyon, Botafogo en voor een stukje Crystal Palace toe behoren. Het is niet altijd de gemakkelijkste mens, want hij drong er dit seizoen op aan Brazilianen in te schakelen van Botafogo die niet altijd klaar waren voor dit niveau. Coach Vincent Euvrard liet zich niet kennen.

RWDM heeft na de promotie trouwens nog wel een pak werk. Er spelen hier leuke spelers zoals verdediger Jake O’Brien, controlerende middenvelder Camilo Reijers en box-to-box Alexis De Sart. Dat zijn jongens die meekunnen in 1A, maar de eerste is gehuurd van Crystal Palace, de tweede van Lyon en de derde van Antwerp. Hoe moet dat volgend seizoen verder?

Naarmate de match vorderde werd RWDM steeds nerveuzer. Nils De Wilde schoot voor de RSCA Futures zowaar op de lat, de thuisploeg verkwanselde hun kansen en SK Beveren klom op voorsprong tegen Club NXT. Het publiek ging wel helemaal achter het team staan. Qui ne saute pas, n’est pas Bruxellois zongen ze terwijl ze met hun smartphones een lichtshow gaven.

Drie Brusselse derby’s

Op de tribune zat ook Thorgan Hazard te nagelbijten. Eden stond wel in de basis bij Real, maar hij kwam kijken naar zijn broertje Kylian. Ook Obbi Oulare kent hij ongetwijfeld, maar de boomlange spits is bij RWDM helemaal van het toneel verdwenen. Biron is met 16 goals topschutter.

© BELGA

Het talrijk meegereisde Anderlecht-publiek - die mensen moeten iets doen – leek er vrede mee te hebben dat RWDM zou promoveren. Bij de Futures doet zelfs iemand als kapitein Theo Leoni niet meer mee en de ploeg met een gemiddelde leeftijd van 18,72 jaar kon al 9 matchen op rij niet meer winnen. Bij de bezoekers deed zelfs Amando Lapage mee – de kleinzoon van Paul Van Himst – en stel u voor dat net hij dit feestje zou verknallen. De rood-witte troepen van Euvrard verzuimden gewoon het genadeshot toe te dienen.

Het was minuten aftellen, maar uiteindelijk kwam het verlossende laatste fluitsignaal. De opluchting was enorm, de party simpelweg onnavolgbaar. Brussel schaart zich bij grote steden als Londen, Istanbul, Moskou, Athene: metropolen die minstens drie ploegen in eerste klasse huisvesten. Zo’n vijftien jaar nadat FC Brussels hier dit stadion bezette op het allerhoogste niveau, is hier nu de club terug die hier echt thuishoort: RWDM. Volgend seizoen wachten ons spannende derby’s tegen Union en Anderlecht. Anderlecht-voorzitter Wouter Vandenhaute en assistent-coach Robin Veldman die aanwezig waren op deze match, maakten alvast felicitaties over. Wij kijken er naar uit.