PODCAST GIRO. Jumbo-Visma deelt eerste tikje uit: “En dan had Roglic niet eens goeie benen”

Primoz Roglic deelde een eerste tikje uit aan Remco Evenepoel. Veertien seconden is niet veel, maar de boodschap is wel duidelijk: deze Giro is verre van voorbij. En dan had Roglic niet eens goeie benen, zo verneemt podcast-host Michaël Van Damme bij Jumbo-Visma. Remco Evenepoel krijgt vandaag kans om terug te slaan in de vlakke tijdrit van 35 kilometer.