David Goffin ziet match tegen olympisch kampioen Zverev in Rome uitgesteld worden door regenval

De wedstrijd van David Goffin (ATP 107) tegen de Duitser Alexander Zverev (ATP 22) op het Masters 1.000-toernooi in de Italiaanse hoofdstad Rome (gravel/7.705.780 euro) is uitgesteld vanwege de regen.

De Luikenaar zou het zaterdagavond in de laatste match op het derde terrein opnemen tegen de olympische kampioen van Tokio. Maar de weergoden beslisten er anders over.

De 32-jarige Goffin en de 26-jarige Zverev stonden al vijf keer tegenover elkaar en Belgiës nummer 1 leidt in de onderlinge confrontaties met 3-2. Hij won ook de laatste ontmoeting, in 2021 in Monte Carlo.

De winnaar mag het in de derde ronde (zestiende finales) opnemen tegen de Amerikaan J.J. Wolf (ATP 54). Die schakelde de Pool Hubert Hurkacz (ATP 15) uit met 6-3 en 6-4.