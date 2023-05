Oud-trainer bood Haaland destijds voor 4 miljoen euro aan bij Man United: “Maar ze wilden niet luisteren”

Erling Haaland verbaast dit seizoen iedereen met zijn duizelingwekkende doelpuntenproductie voor Manchester City, maar als het aan Ole Gunnar Solskjær had gelegen had de Noor bij de grote rivaal gespeeld. De voormalige spits en oud-trainer van zowel Haaland als Manchester United bood zijn jonge landgenoot vijf jaar geleden al aan bij de Mancunians.

Solskjær was destijds trainer van Haaland bij Molde FK. De club wilde vier miljoen euro hebben voor de toen 17-jarige Haaland, maar de Mancunians hapten niet. “Ik belde United ongeveer zes maanden voordat ik het in Engeland bij hen overnam als manager en vertelde dat ik een goede spits in mijn rangen had bij Molde, maar ze wilden niet luisteren”, zo vertelt hij bij The Athletic. “Vier miljoen, vroeg ik. Maar ze hebben hem nooit aangetrokken. Amper vier miljoen! Vraag me niet waar hij nu speelt. Hij is gewoon te goed...”, klinkt het bij Solskjær, die duidelijk nog altijd baalt.

Uiteindelijk sloeg Red Bull Salzburg datzelfde jaar toe voor acht miljoen euro, waarna het hard ging voor Haaland. Borussia Dortmund telde exact een jaar later twintig miljoen euro neer en afgelopen zomer betaalde Manchester City het drievoudige.

Daar is de nog altijd maar 22-jarige spits bezig aan een enorm sterk seizoen met 51 goals en acht assists in 47 wedstrijden, waarvan drie goals en twee assists tegen Manchester United. Vrijdag werd Haaland door de journalisten uitgeroepen tot Premier League-speler van het seizoen, nadat de Noor het doelpuntenrecord in Engeland scherper stelde.